Позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, - Зеленський

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Позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок, - Зеленський

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради відбулося в понеділок, тому що пріоритетні речі - це підготовка ще деяких законопроєктів з протидії коронавірусної хвороби, через це зміни в бюджеті", - повідомив Зеленський у п'ятницю після засідання фракції "Слуга народу".

Президент уточнив, що законопроєктів, які мають розглянути депутати на позачерговому засіданні буде кілька, і запевнив, що це не останній пакет стабілізаційних заходів із протидії епідемії коронаіирусу.

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Топ коментарі
+11 Who's Here
Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4149
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27.03.2020 20:43
+10 Эрнесто Ча
Когда труп разлагается - он тоже опухает, гниет и двигается. Это тоже называется процессом.
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27.03.2020 20:44
+9 Роман Самойленко a21e0f24
тошно смотреть на этого сморчка
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27.03.2020 20:56
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