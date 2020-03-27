Хочу щоб депутати розглянули можливість працювати дистанційно, - Зеленський

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депутат,вр

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, щоб народні депутати на наступному позачерговому пленарному засіданні розглянули законопроєкт, який передбачає можливість їхньої дистанційної роботи під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент Зеленський заявив у п'ятницю ввечері після засідання парламентської фракції "Слуга народу".

"Це буде не останнє позачергове засідання. Хочу, щоб вони (депутати) ще розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони опрацюють такий законопроєкт, він може діяти тільки зараз, в умовах коронавірусу. Я думаю, що коли ця хвороба пройде, а вона пройде, то цей законопроєкт не буде такий важливий і потрібний", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+14 Li Quan
Зэ-лошара, конституцию хоть раз открой!
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27.03.2020 20:57
+4 Йцу Кенг 07b0c614
это недоразумение называет это недоразумение "работой"???
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27.03.2020 21:00
+4 Серый Вовк
Ага ,Рыги так уже пытались проголосовать Хочу чтобы депутаты рассмотрели возможность работать дистанционно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 239шо-то забыл чем оно закончилось ..
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27.03.2020 21:03
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