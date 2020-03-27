На погоджувальній раді будемо вирішувати, де провести позачергове засідання: в залі чи у дворі Ради, - Разумков

Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що завтра-післязавтра буде погоджувальна рада, будемо обговорювати це з колегами, вирішувати, як краще зробити: чи все-таки провести засідання в стінах Верховної Ради швидко, якщо не буде запитань і заперечень, а якщо ні, то будемо проводити його у внутрішньому дворику Верховної Ради", - заявив Разумков після засідання фракції "Слуга народу".
Він додав, що у внутрішньому дворі зможе вміститися 425 народних депутатів із дотриманням безпечної дистанції.
"Єдина проблема, яка виникає - це проблема, пов'язана з часом: працюватиме лічильна комісія, підраховуватиме голоси. І все-таки не літо надворі, тому будемо спілкуватися і приймати рішення", - зазначив спікер Ради.
Разумков наголосив, що проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради у внутрішньому дворі будівлі парламенту не суперечить регламенту.
"Згідно з регламентом Верховної Ради, якщо не помиляюся, ст.2 п.1 визначено місце проведення засідання Верховної Ради, а саме вул.Грушевського, будинок 5, а п.2 визначає можливість зміни проведення засідання парламенту, але там не вказано, що це має бути сесійна зала. Внутрішній дворик Верховної Ради - це також вул.Грушевського, будинок 5", - сказав Разумков.
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.
Ну так вот, собирайтесь в стенах ВР и работайте, или складывайте полномочия и валите нафиг!