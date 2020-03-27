Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

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Зробити тести на коронавірус усьому населенню неможливо. Тестувати потрібно тих, у кого є симптоми ГРВІ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив виконуючий обов'язки директора Центру Громадського Здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже неможливо протестувати все населення. Тому зазвичай епідеміологічні тактика полягає в тому, щоби тестувати випадки, які є підозрілими. Такі підозрілі випадки — це, переважно, люди, які мають виражені або не виражені симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Кожного тижня така кількість осіб — це близько 240 000", — сказав він.

При цьому на коронавірус тестують на тиждень близько 1000 українців, додав Кузін.

Ще частині громадян роблять тести на інші респіраторно-вірусні інфекції.

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