Коронавірус змінюється - слабшає і підлаштовується під людей, - біолог-генетик Коляда

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Коронавірус, що викликає захворювання COVID-19, пристосовується до людини, оскільки "зацікавлений" не вбити всіх людей, а співіснувати з ними, як і будь-яка ГРВІ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив біолог-генетик Олександр Коляда, керівник лабораторії, що розробила вітчизняні тест-системи, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі віруси виникають як щось дуже гостре, вступають з людиною в контакт, починають дуже сильно призводити до негативних наслідків. Потім їхня логіка полягає в тому, щоб прийти до якогось симбіозу. Щоб людина, яка чхає, яка переносить максимальну кількість цього вірусу іншим, жила як можна довше. І наступного року також могла заражати цим вірусом інших", - пояснив Коляда.

За його словами, вірус "хоче жити" і буде робити все, щоб його носій жив і продовжував поширювати його якомога довше.

Водночас і у людей виникає як індивідуальний, так і колективний імунітет, що дозволяє боротися з коронавірусом, зазначив Коляда.

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"І ось ця протидія цих двох сил рано чи пізно введе цей новий коронавірус в наш звичайний перелік збудників респіраторних захворювань, з якими ми стикаємося", - підсумував біолог.