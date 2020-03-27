Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

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Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін

При смертності близько 1% така велика кількість заражених означатиме порушення життєдіяльності країни.

Про це виконуючий обов'язки директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми промоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу навіть на рівні держави, то, за різними оцінками, від 7 до 22 млн мають перехворіти серед населення України", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучого про необхідність суворих обмежень.

Кузін нагадав, що вмирає в середньому кожен сотий хворий.

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"Якщо підсумувати, то це дуже велика цифра в абсолютних... Це порушення життєдіяльності країни, це дуже багато людей, які справді можуть не залишитися живими після такої пандемії", - підкреслив чиновник.

Коронавірус і карантин
карантин ЦГЗ Ігор Кузін COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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нового шута выпустили на арену...
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27.03.2020 22:08
+9 Who's Here
Зелебобики, а что делать обычным зелебобикам которые ещё выживают на накопленные при клятом Порохе деньги, а совсем скоро у них не будут денег даже на еду? Вы им деньги будете давать? Или остановите их умирать?
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27.03.2020 22:09
+7 Отрок
Ситуацию нагнетать кто то должен. У него наверно спонсоры производители туалетной бумаги.
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27.03.2020 22:12
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