Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв

5850

На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи розглянуть закон про ринок землі, а фракція "Слуга народу" запропонувала безпрецедентний компроміс щодо нього для всіх парламентських фракцій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досягнуто консенсус із більшістю парламентських фракцій щодо обох цих законів - закон про банки - це перший, і закон про землю. Там наша політична команда на чолі з президентом запропонувала безпрецедентний компроміс для всіх парламентських фракцій. Цей компроміс вже узгоджений з нашими міжнародними партнерами", - сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Потураєв пояснив, що це передбачає, що закон про землю почне діяти через 9 місяців - з 1 липня 2021 року.

"І тільки через 2 роки, в 2023 році, землю зможуть також купувати фізичні особи, і тоді поріг концентрації збільшиться до запланованих раніше 10 тис. гектарів", - зазначив він.

Ще один компроміс, запропонований партією - це те, що державна земля не буде передаватися в громади і не буде предметом купівлі-продажу.

Потураєв запевнив, що партія "Слуга народу" вже отримала згоду від більшості парламентських фракцій, і ці закони повинні бути проголосовані на позачерговому засіданні Верховної Ради. За його словами, їх прийняття дозволить відразу розпочати співпрацю з МВФ.

Крім того, за словами нардепа, на порядку денному на позачерговому засіданні буде великий блок питань, спрямованих на подолання наслідків економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Також будуть розглянуті поправки до законопроектів, які дозволять українським лікарям більш оперативно лікувати пацієнтів, зокрема із застосуванням препаратів, ефективність яких експериментально доведено в усьому світі, але яких немає в протоколах.

Читайте також: День проведення позачергового засідання Ради поки не визначено, - "слуга народу" Потураєв