Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський

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Перший транш МВФ становитиме $2 млрд і його відразу перерахують до бюджету, - Зеленський

Розмір першого траншу нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду може становити 1,75-2 мільярда доларів. На відміну від звичайної практики МВФ, кошти з цього траншу підуть безпосередньо в бюджет, а не в золотовалютні резерви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції "Слуги народу", яке відбулося увечері 27 березня.

"Після виконання всіх умов упродовж днів 15 ми отримаємо перший транш у розмірі 1,75-2 мільярда доларів відразу в бюджет України і зможемо підтримати наших людей", - заявив Зеленський.

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Зазначимо, що за всю історію співробітництва України і МВФ, кошти до бюджету фонд перераховував лише двічі: в розпал економічної кризи 2008 року і в 2014 році. В інших випадках МВФ зараховує кошти в золотовалютні резерви, для того, щоб підтримати фінансову стабільність держави та її здатність підтримувати стабільність грошової одиниці і цін.

Що стосується самої програми співпраці МВФ, то її розмір можуть збільшити з 5,5 млрд доларів до 8 млрд доларів.

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Топ коментарі
+13 Герхард
Это вот точно как 10 млн тестов коронавируса по всей Украине, обещаных ЗЕбанарием. Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4791
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27.03.2020 22:28
+11 Rhodesian
Утром закон против Бени, - вечером деньги, вечером закон против Бени, - утром деньги...
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27.03.2020 22:28
+11 ледокол С Бандэра
Как это никто, Коломойский очень даже хочет.
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27.03.2020 22:35
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