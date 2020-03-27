Ця інформація дуже обурила Зеленського, - Єрмак про скорочення витрат на культуру

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Проєкт скорочення витрат на утримання культурної сфери, що потрапив у публічну площину, є попереднім робочим документом, який ще не розглядався Кабінетом міністрів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно в публічну площину потрапили попередні робочі розрахунки Міністерства фінансів щодо скорочення видатків Держбюджету, в тому числі і культурної сфери. Проте, ці розрахунки ще не схвалені не тільки Кабінетом Міністрів, але і самим Мінфіном. Зрозуміло, що документ сколихнув всю культурну спільноту країни.

Більше того, ця інформація дуже обурила Володимира Зеленського. Президент твердо переконаний, що такі потенційні заходи тотального скорочення видатків стануть руйнівними для всієї культурної галузі",- написав глава ОП.

Єрмак зазначив, що Офіс президента перебуває в постійному контакті і з Урядом, і з профільними Комітетами Верховної Ради задля пошуку коштів для нормального функціонування гуманітарної сфери України.

"Ми ніколи не залишимо українську культуру без підтримки держави, ми не маємо права економити на цінностях", - наголосив він.

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Нагадаємо, запропоновані Міністерством фінансів зміни до Держбюджету-2020 передбачають кардинальне урізання фінансування Міністерства культури і пропонують передбачити кошти тільки на зарплати співробітникам. Фактично ліквідуються Інститут книги, Держкіно, УКФ, Український інститут, програми зі "зшивання країни", діяльність творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики.

З цього приводу керівники культурних інституцій виступили зі зверненням.

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020.

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