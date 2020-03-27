Понад 2 млн українців зазнають труднощів із роботою через карантин, - президент Торгово-промислової палати Чижиков

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"Запас міцності" в малого бізнесу - до середини квітня, у середнього й великого - на 2-2,5 місяця довше.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савыка Шустера" заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у зв'язку з карантином свою діяльність зупинили близько 600 тис. підприємців.

"Офіційно за методикою МОП (Міжнародна організація праці. - Ред.) у нашій країні близько 1,5 млн безробітних. Але ми забуваємо, що в нас є ще й так звана неформальна економіка, де близько 3,5 млн. Так ось, близько 0,5 млн осіб теж призупинили свою діяльність. Виходить, що за нашими оцінками зараз, в умовах карантину, більш ніж 2 млн осіб відчувають труднощі з роботою", - сказав Чижиков.

За його словами, це побічно підтверджують дані сайтів, присвячених пошуку роботи. Якщо раніше їх користувачами були переважно молоді люди в пошуках першого робочого місця, то зараз це люди у віці 28-40 років.

"Запас у малого бізнесу - до середини квітня. Ми розраховували, що 4 квітня закінчиться карантин і далі буде легше, бізнес перебудується. У зв'язку з тим, що зараз ситуація ускладнюється, потрібно думати, яких заходів ужити, щоб підтримати малий і середній бізнес . Великий і середній бізнес - у нього запас міцності більший на 2-2,5 місяці ", - додав Чижиков.

Також він зазначив, що збереження будь-якого робочого місця обходиться уп'ятеро дешевше, ніж створення робочого місця з нуля.

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