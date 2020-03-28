"Декларуючи дефолт, Україна стане ізгоєм на світовому ринку і минуть десятиліття, перш ніж країна відновиться", - 8 бізнес-асоціацій закликали ВР не допустити дефолту

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Низка бізнес-асоціацій, об'єднаних у клуб СЕО, підписали звернення до ВР. CEO Club Ukraine - закритий бізнес-клуб, який об'єднує СЕО і власників середнього і великого бізнесу для розвитку, спілкування і співпраці.

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення опубліковано на сайті Сeo Club Ukraine

У зверненні зазначається: "Шановні депутати Верховної Ради України! Руйнівний вплив гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в світі безпрецедентний.



Підтверджені на сьогодні випадки нараховують інфікування майже 550 000 людей, із більш ніж 24 000 летальними випадками у 199 країнах і територіях по всьому світу.



Органи керівництва різних держав здійснюють швидкі кроки, щоб спробувати запобігти краху їх економік, банкрутству компаній, втраті десятків мільйонів робочих місць та знищенню заощаджень та засобів до існування своїх громадян. Буквально вчора, 26 березня, лідери країн Великої двадцятки (G-20) виступили зі спільною заявою, в якій оголосили готовність вкласти у глобальну економіку більше 5 трильйонів доларів для подолання негативних наслідків пандемії. Більшість економістів сходяться на думці, що світ вже вступив у період рецесії, не маючи впевненості як довго вона триватиме і наскільки глибокими будуть наслідки для економіки. Економічний спад від пандемії, ймовірно, стане одним з найбільших потрясінь за декілька поколінь.



За різними оцінками падіння світової економіки буде таким же різким, як під час глобальної фінансової кризи 2009 року, а можливо і сильнішим, в залежності від того, як швидко вдасться впоратись із зростанням кількості випадків зараження та наскільки суворі карантинні заходи доведеться вжити країнам.



Загроза коронавірусу для таких ринків, що розвиваються, як Україна, ще масштабніша — як у галузі охорони здоров'я, так і в економічному плані. Міжнародні ринки капіталу закрилися для цієї групи країн, і Інститут міжнародних фінансів повідомляє, що з 21 січня 80 мільярдів доларів США було виведено з країн, що розвиваються.



Хоча Україна вступила в кризу, спричинену вірусом, із золотовалютними резервами в іноземній валюті на суму 27 млрд дол. США, наслідки кризи для України вже мають серйозний економічний ефект, який буде лише посилюватися в наступні дні та місяці. Ситуація з бюджетом критична. За перші два місяці поточного року доходи були недовиконані на 17 млрд грн, за збереження цієї тенденції дефіцит бюджету у 2020 році в двічі перевищить заплановані 96 млрд грн. Крім того, карантинні заходи в Україні та глобальна економічна криза вже болюче вдарили по бізнесу, і призведуть до різкого скорочення виробництва та податків. Враховуючи очікуване 20-50% падіння продажів компаній, за даними останнього опитування наслідків впливу на бізнес, бюджет отримає значно нижчі податкові надходження у 2020 році, в той же час соціальні виплати продовжать збільшуватися. Боротьба з розповсюдженням COVID-19 потребує щонайменше понад 200 млрд гривень, хоча ця сума може бути значно більшою.



До того ж перед урядом стоїть питання виплат зовнішніх і внутрішніх боргів. Якщо погашення внутрішніх боргів можливо буде рефінансувати, то погашення зовнішніх боргів у сумі 3,5 млрд дол. США до кінця року та подвоєння або навіть потроєння дефіциту бюджету до 7-10 млрд дол. США означають потребу у фінансуванні в діапазоні 10-13 млрд дол. США (400-500 млрд грн). Провідні експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину на декілька місяців, та за наявності програми Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/дол. США.



Однак без програми МВФ попередній прогноз ще жахливіший − двозначний економічний спад, стрімке спустошення золотовалютних резервів, висока інфляція та значне зростання безробіття. Без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій з бюджетними розривами можна впоратись або шляхом різкого підвищення податків, або скороченням видатків бюджету, або вдавшись до друку грошей, вірогідно у поєднанні з дефолтом за зовнішнім боргом. У будь-якому випадку ціною такого підходу буде обвальне падіння економіки, збідніння населення та масове безробіття. Збільшення податків або скорочення бюджетних видатків в умовах поточних кризових явищ, призведе до ще більшого пригнічення внутрішнього попиту. Секвестр бюджету/збільшення податкового тиску поглибить падіння економіки принаймні до 15% р/р та спричинить хвилю банкротств. Це призведе до постійної (не тимчасової) втрати робочих місць для близько 500 тис. осіб та збільшення безробіття до рекордних в історії України 12%. Водночас, масовий друк грошей та дефолт дестабілізують вже і так напружену ситуацію на валютному ринку.

Резерви НБУ вже скоротились до 24 млрд дол США, і їх навряд чи вистачить, щоб втримати курс під контролем, адже тиск на валюту за рахунок емісії гривні в еквіваленті 7-10 млрд дол. для фінансування дефіциту бюджету буде супроводжуватись відтоком капіталу, який під час попередніх криз складав 11-13 млрд дол. США на рік. Девальвація гривні може сягнути 45-65% від поточного рівня, до 50-80 грн/дол. США, а для стабілізації курсу необхідно буде вводити жорсткі валютні обмеження, які поглиблять кризові явища. Знецінення гривні призведе до зростання інфляції до 20-50% та падіння реальних доходів населення принаймні на 30%. Результатом знову стане глибоке падіння економіки та збільшення безробіття, до того ж без перспектив швидкого відновлення через відсутність доступу до ринків капіталу для держави та приватного сектору після дефолту.



Враховуючи, що ситуація продовжує розгортатися, кошти МВФ та інших міжнародних партнерів України залишається єдиним джерелом фінансування у найближчий час. Будь-які заклики до оголошення дефолту України мають бути проігноровані, адже довгостроковий ефект такого рішення є дуже небезпечним.



Країна потребує капіталу та фінансової допомоги світової спільноти для захисту своїх громадян від COVID-19 та сприяння пом'якшенню економічних наслідків цієї глобальної пандемії. Найгірше, що може бути — це втратити будь-який доступ до фінансування, зробивши кризу COVID-19 ще тяжчою, ніж вона і так є. Декларуючи дефолт, Україна стане ізгоєм на світовому ринку, і, швидше за все, пройдуть десятиліття перед тим, як країна відновиться. Будь-які розмови про дефолт повинні припинитися негайно, і чіткий меседж повинен бути надісланий світовій спільноті — Україна є функціонуючою частиною світової економіки і приймає відповідальні рішення, що захищають її майбутнє.



Будь-який політик, який схвалює дефолт, неодмінно буде нести відповідальність за його наслідки, за сотні тисяч робочих місць і життя людей, які цей дефолт знищить.



Водночас, ми вітаємо офіційний запит України на розгляд, відповідно до спільного заклику Світового банку та МВФ до країн G-20 оприлюдненого 26 березня. Зокрема, Група Світового банку та МВФ закликали уряди усіх держав-кредиторів призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу відповідно до двосторонніх кредитних угод, а також закликали країни G-20 визначити перелік держав, що мають несприятливу боргову ситуацію та надати пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження для них.



Наші вісім бізнес-асоціацій представляють найбільших роботодавців у країні, які сплачують більшість податків до державного бюджету та об'єднуються в тому, щоб звернутися до кожного депутата Верховної Ради України з проханням прийняти необхідні закони найближчим часом, щоб країна могла отримати фінансування від МВФ.



Ми розуміємо як важко проводити сесії Верховної Ради під час карантину, коли декілька депутатів Парламенту отримали позитивний результат тесту на коронавірус. У той же час основні підприємства по всій країні, в яких працюють мільйони людей, продовжують працювати щодня для того, щоб продукти потрапляли на полиці магазинів, щоб домогосподарства на карантині отримували необхідні запаси для проживання, щоб маски та захисні засоби вироблялися на фабриках, і багато іншого.



Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України діяти рішуче та терміново прийняти закони необхідні для надання коштів Міжнародного Валютного Фонду Україні за програмою розширеного фінансування (EFF), а також для отримання кризових коштів, спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом".

Текст звернення підписали:

Федерації роботодавців України (ФРУ)



Спілки українських підприємців (СУП)



Американської торговельної палати України (AMCHAM)



Європейської Бізнес Асоціації (ЄВА)



БІЗНЕС100



Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ)



Асоціації "ІТ Україна"



СЕО Club Ukraine