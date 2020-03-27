За добу в Україні виявлено 92 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 310 випадків, - МОЗ

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В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки", - сказано в повідомленні.

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