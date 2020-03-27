За добу в Україні виявлено 92 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 310 випадків, - МОЗ

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За добу в Україні виявлено 92 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 310 випадків, - МОЗ

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки", - сказано в повідомленні.

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Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
тест начали применять...вот и пошла статистика...
но так как мало тестов...то пока еще...статистика не точная и низкая
опять же...движняк через кордон не добавляет оптимизма
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27.03.2020 23:24
+4 Ukrainets UA
Чим більше тестів завозять в Україну тим більше хворих виявили. так вони і раніше були тільки виявляти не було чим.А від чого вмирали? Хз....Від пневмонії напевно чи від грипу та супутніх болячок... За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7091
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27.03.2020 23:23
+4 Ukrainets UA
А за тиждень-два ще й заробітчани статистику підпортять. За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3101
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27.03.2020 23:26
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