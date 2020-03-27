"Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину

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"Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину

Глава комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про проєкт закону, що передбачає жорсткий карантин тривалістю 4 тижні.

ГПро це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Україні потрібен максимальний локдаун, повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - сказав Наталуха.

"Я переконаний, що ми стоїмо перед вибором: або 4 тижні жорсткого локдауна по всій країні, або 4 місяці заходів - напівзакритих, напіввідкритих... Це будуть несправедливі 4 місяці, впродовж яких хтось буде залишений закритим. Або ми можемо зробити справедливі 4 тижні, коли ми закриємося всі, знизимо цей індекс поширення (коронавірусу. - Ред.)..., і тоді знову перезапустимося. Тоді ми знову вийдемо на вулицю, тоді ми всі знову вийдемо на роботу і зможемо почати працювати", - сказав Наталуха.

За його словами, вже готовий проєкт закону про такий карантин.

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"Цей законопроєкт передбачає відстрочку платежів, перенесення термінів. Він передбачає автоматичне продовження виплат соціальних, він передбачає звільнення від підвищення банківських кредитів, він передбачає звільнення від підвищення орендних платежів для маленьких орендарів на території торгових центрів, які змушені були закритися", - сказав Наталуха.

"Цей законопроєкт регулює ціни. Ми не хочемо, щоб люди наживалися на цих цінах, щоб вони спекулювали на них, щоб чорні перекупки перепродували товари першої необхідності. І ми регулюємо дуже жорстко це питання, ми підвищуємо штрафи", - додав він.

За словами Наталухи, мета законопроєкту - "зробити карантин максимально безболісним".

Коронавірус і карантин
законопроект карантин Наталуха Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+34 Yakov Yakov
шо за идиоты, вирус никуда не денется через четыре недели.
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27.03.2020 23:24
+22 cloud2009 26ea8082
США такого себе не может позволить - Трамп призвал продолжать работать....
А Украина - легко... "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 7067
депутат от СН Наталуха является калиброванным идиотом....
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27.03.2020 23:27
+17 Vivo UA
Не получится! Людям жрать нечего станет к середине апреля и это около 80% граждан Украины.
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27.03.2020 23:27
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