"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуг народу", Зеленський зазначив, що таких програм готується декілька і вони будуть розраховані на різні верстви населення.
"Будь ласка, не звільняєте людей, ми вас будемо підтримувати - маленький, середній бізнес. Не звільняйте людей", - сказав президент.
Зеленський також підкреслив, що готуються програми для підтримки соціально незахищених верств населення в умовах поширення COVID-19.
ты, сцуко, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. Сцуко!!! Зачем ты вообще родился???!!!