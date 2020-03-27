"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців

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Президент України Володимир Зеленський закликав підприємців не звільняти людей в умовах карантину, пообіцявши державні програми підтримки громадян і бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуг народу", Зеленський зазначив, що таких програм готується декілька і вони будуть розраховані на різні верстви населення.

"Будь ласка, не звільняєте людей, ми вас будемо підтримувати - маленький, середній бізнес. Не звільняйте людей", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що готуються програми для підтримки соціально незахищених верств населення в умовах поширення COVID-19.

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