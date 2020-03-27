"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців

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"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців

Президент України Володимир Зеленський закликав підприємців не звільняти людей в умовах карантину, пообіцявши державні програми підтримки громадян і бізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуг народу", Зеленський зазначив, що таких програм готується декілька і вони будуть розраховані на різні верстви населення.

"Будь ласка, не звільняєте людей, ми вас будемо підтримувати - маленький, середній бізнес. Не звільняйте людей", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що готуються програми для підтримки соціально незахищених верств населення в умовах поширення COVID-19.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+29 Привет
Ты еще слезу пусти...урод...
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27.03.2020 23:47
+26 Raccoonenko
Яке ж воно дурне...
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27.03.2020 23:47
+25 Шрек Баблокат
сука! дебил!. зачем ты поперся в Президенты, если не знаешь что делать на этой посаде?!
ты, сцуко, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. Сцуко!!! Зачем ты вообще родился???!!!
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27.03.2020 23:55
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