Досягнуто домовленості щодо ухвалення закону про ринок землі, - Зеленський

4958

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з депутатською фракцією "Слуги народу" погодив підтримку законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення за умови відмови від продажу землі, що перебуває в державній власності, і зменшення концентрації для однієї людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як розповів глава держави під час спілкування з журналістами після засідання фракції, на першому етапі відкриття ринку землі законодавство передбачатиме можливість для фізичних осіб зосереджувати в одних руках не більше 100 га.

"Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 гектарів. Для юридичних осіб - це другий етап, який буде введено з 2024 р - буде до 10 тис. гектарів. Тобто перший етап - для фізичних осіб, для українців - 100 гектарів на особу", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що ухвалення законів про ринок землі і про банки необхідні для надання кредиту МВФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми запропонували безпрецедентний компроміс для всіх фракцій Ради щодо закону про ринок землі, - "слуга народу" Потураєв