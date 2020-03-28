"Немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші", - "слуга народу" Арахамія про переговори з МВФ

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"Немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші", - "слуга народу" Арахамія про переговори з МВФ

Україна не може дозволити собі припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і буде змушена погодитися на його умови.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам, звичайно ж, потрібен Міжнародний валютний фонд. І, звичайно ж, ми з ними вже дуже давно, вже 6 місяців ведемо переговори. Так, до коронавірусу була одна історія, сьогодні вже трошки інша ситуація", - сказав він.

Водночас, за словами Арахамії, списувати Україні борги ніхто не має наміру.

"Повірте, немає позиції такої, що ми пробачимо вам борги ваші і йдіть, гуляйте, розвивайтеся, і з Богом. Тому доведеться нам погоджуватися на їхні умови зараз. Рятувати економіку, вливати в неї гроші. Гасити свої боргові зобов'язання, паралельно ведучи переговори, звичайно, з усіма нашими кредиторами. З ким можна, реструктуризуватися. Точно потрібно це робити", - пояснив депутат.

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Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.

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Топ коментарі
+29 Small Jerboa
От же УРОДЫ!
При Порошенко, мы про слово "дефолт" забыли через год его президентства.
А вом меньше года хватило что бы его вспомнить!
"Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 7383
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28.03.2020 00:21
+27 LIV LIV
Почему все государственные вопросы озвучивает это вечно небритое чмо?
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28.03.2020 00:22
+21 Сергей Толмачев 4a48867f
А можно заменить вот это "Не украинское животное" страдающие от идеи подать воду в Крым?
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28.03.2020 00:21
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