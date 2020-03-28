Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробити тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу

Про це Лерос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"2 дні тому мій близький друг звернувся до мене за допомогою, адже мама його дружини лежить у лікарні Коломиї, і ніхто не робить їй тест на корона вірус. Я посприяв, як міг, щось заворушилося, але виявилося, що ні. А зараз я отримав це смс-повідомлення", - написав Лерос.
"Привіт. Хочу просто розповісти тобі ситуацію, що б ти знав.
Усі лікарі, які з нами контактували з лікарні в Коломиї, де лежить мама Оксани і Володимир Чемний (який набирав Оксану), сказали, що взяли у мами мазок на вірус і передали в інше місто, запевнили, що все добре. Сьогодні лікар, який її лікує, сказав Оксані, що мама симулює свій стан, напевно, вона просто хоче уваги дочки.
Щойно з’ясувалося, що ніхто жодних мазків не брав, це підтвердив цей же лікар мами. А все після того, як годину тому в машині швидкої допомоги помер батько Оксани, не змогли довезти до Івано-Франківська", - навів депутат слова близького друга.
За словами Лероса, інфікуватися тесть і теща його друга могли від своїх знайомих, які зараз лежать у лікарні в Івано-Франківську всією сім'єю (четверо людей).
"Коли два дні тому телефонували сімейному лікарю тата, вона теж сказала, що хворіє, класти до лікарні його не треба, температура 38 не є страшною, що все гаразд, і приписала йому пігулки, а в лікарні Коломиї, коли ми теж просили його прийняти, відмовилися навіть оглядати", - цитує Лерос слова товариша.
"МОЗ і ті, хто зараз наживаються на епідемії, горітимуть у пеклі синім полум'ям, мерзотники!" - прокоментував те, що сталося, сам депутат.
Радуцкий?
Хуже ж не будет, зебилята?
Ну а кража ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ масок главной комитета ВР зебилом Радуцким это вообще за гранью. Впрочем зебилам, вроде тебя не привыкать.