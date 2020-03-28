Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробити тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу

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Депутат від "Слуги народу" Гео Лерос поділився емоційною історією близького друга, рідні якого запідозрили у себе коронавірус.

Про це Лерос написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"2 дні тому мій близький друг звернувся до мене за допомогою, адже мама його дружини лежить у лікарні Коломиї, і ніхто не робить їй тест на корона вірус. Я посприяв, як міг, щось заворушилося, але виявилося, що ні. А зараз я отримав це смс-повідомлення", - написав Лерос.

"Привіт. Хочу просто розповісти тобі ситуацію, що б ти знав.

Усі лікарі, які з нами контактували з лікарні в Коломиї, де лежить мама Оксани і Володимир Чемний (який набирав Оксану), сказали, що взяли у мами мазок на вірус і передали в інше місто, запевнили, що все добре. Сьогодні лікар, який її лікує, сказав Оксані, що мама симулює свій стан, напевно, вона просто хоче уваги дочки.

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Щойно з’ясувалося, що ніхто жодних мазків не брав, це підтвердив цей же лікар мами. А все після того, як годину тому в машині швидкої допомоги помер батько Оксани, не змогли довезти до Івано-Франківська", - навів депутат слова близького друга.

За словами Лероса, інфікуватися тесть і теща його друга могли від своїх знайомих, які зараз лежать у лікарні в Івано-Франківську всією сім'єю (четверо людей).

"Коли два дні тому телефонували сімейному лікарю тата, вона теж сказала, що хворіє, класти до лікарні його не треба, температура 38 не є страшною, що все гаразд, і приписала йому пігулки, а в лікарні Коломиї, коли ми теж просили його прийняти, відмовилися навіть оглядати", - цитує Лерос слова товариша.

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"МОЗ і ті, хто зараз наживаються на епідемії, горітимуть у пеклі синім полум'ям, мерзотники!" - прокоментував те, що сталося, сам депутат.