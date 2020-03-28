Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський

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Про реструктуризацію боргу з МВФ говорили, відповіді поки немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський говорив із представниками Міжнародного валютного фонду про реструктуризацію боргу України і перенесення терміну його виплати.

Про це він сказав журналістам після засідання фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про реструктуризацію боргів і перенесення термінів ми також говорили. Я ще не отримав відповіді", - сказав президент.

Раніше, 27 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру нової програми з $5,5 млрд до $8 млрд. Перший транш, за його словами, становитиме $2 млрд і відразу надійде до державного бюджету.

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Топ коментарі
+33 IN UA 7395a7cc
Зеленский словно порноактриса, готов принять от МВФ в любой позе и в любом количестве
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28.03.2020 01:07
+22 Василь Грім
Зеленый дибил остановил страну, с каждым днём гробит экономику и людей... И при этом, набрался наглости и клянчит деньги...
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
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28.03.2020 01:09
+19 Самтакой
У Голобородька все получалось. Позвони ему, может что - то умное посоветует ?
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28.03.2020 01:12
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