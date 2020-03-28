З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ми разом із МЗС повернули близько 100 000 громадян України додому. Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику - своє завдання ми виконали", - написав він.
За словами міністра, завданням українців, які повернулися на Батьківщину, було дотримання режиму самоізоляції.
"На жаль, до цього поставилася переважно легковажно, абсолютно не усвідомлюючи ризики, на які наражають себе, близьких і рідних. Беззаперечним є право, яке гарантується статтею 33 Конституції України. Таким же беззаперечним є право на життя, яке гарантується статтею 27 Конституції. Ми не можемо наражати на небезпеку життя 40 млн громадян", - вважає Криклій.
Громадяни, які повернуться в Україну після опівночі 28 березня, підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиме поліція, зазначив міністр.
Українців, які ще перебувають за кордоном, а таких близько 9 тисяч, МЗС просить залишатися в країні, в якій вони зараз перебувають.
"За дорученням президента України Володимира Зеленського для людей, які не можуть продовжити перебувати за кордоном і хочуть повернутися в Україну, готуємо рішення, яке передбачатиме обсервацію. Фіналізуємо його разом із МОЗ та МВС з урахуванням значної кількості людей, які потребують повернення, та інших завдань, які зараз мають виконувати поліцейські та медики", - додав Криклій.
И НЕ нужен общий карантин и экономический колапс!
Но дебилу голова дана, чтобы врать, пиариться и жрать в нее...