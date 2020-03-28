З-за кордону повернулися 100 тисяч українців, ще 9 тисяч не встигли, - Криклій

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Українці, які потраплять додому після 00:00 28 березня, підпишуть угоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиме поліція. Для тих, хто ще лише хоче повернутися, розробляється рішення про обсервацію.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми разом із МЗС повернули близько 100 000 громадян України додому. Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику - своє завдання ми виконали", - написав він.

За словами міністра, завданням українців, які повернулися на Батьківщину, було дотримання режиму самоізоляції.

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"На жаль, до цього поставилася переважно легковажно, абсолютно не усвідомлюючи ризики, на які наражають себе, близьких і рідних. Беззаперечним є право, яке гарантується статтею 33 Конституції України. Таким же беззаперечним є право на життя, яке гарантується статтею 27 Конституції. Ми не можемо наражати на небезпеку життя 40 млн громадян", - вважає Криклій.

Громадяни, які повернуться в Україну після опівночі 28 березня, підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиме поліція, зазначив міністр.

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Українців, які ще перебувають за кордоном, а таких близько 9 тисяч, МЗС просить залишатися в країні, в якій вони зараз перебувають.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського для людей, які не можуть продовжити перебувати за кордоном і хочуть повернутися в Україну, готуємо рішення, яке передбачатиме обсервацію. Фіналізуємо його разом із МОЗ та МВС з урахуванням значної кількості людей, які потребують повернення, та інших завдань, які зараз мають виконувати поліцейські та медики", - додав Криклій.

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