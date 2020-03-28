Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Цей заклик опубліковано у телеграм-каналі "Коронавірус_інфо", який веде Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
МОЗ нагадує, що двотижнева самоізоляція обов'язкова для всіх громадян, які повернулися з-за кордону.
"Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і тим самим наражає на небезпеку інших, повідомте про це в правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.
"Нагадуємо, штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 000 гривень до 34 000 гривень", - додали в МОЗ.
Міністерство закликає допомогти сусідам, які повернулися з-за кордону, залишатися вдома.
"Відвідайте замість них магазин чи аптеку і залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Будьте доброзичливими і уважними до них!" - сказано в повідомленні.
За даними Міністерства інфраструктури, в Україну з-за кордону повернулися близько 100 тисяч громадян.
О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.
Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.
Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.