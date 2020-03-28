Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

4894 90
Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я закликає українців повідомляти в правоохоронні органи про сусідів, які повернулися з-за кордону і порушують режим самоізоляції.

Цей заклик опубліковано у телеграм-каналі "Коронавірус_інфо", який веде Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

МОЗ нагадує, що двотижнева самоізоляція обов'язкова для всіх громадян, які повернулися з-за кордону.

"Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми і тим самим наражає на небезпеку інших, повідомте про це в правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.

"Нагадуємо, штраф за порушення режиму самоізоляції становить від 17 000 гривень до 34 000 гривень", - додали в МОЗ.

Дивіться також: Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ

Міністерство закликає допомогти сусідам, які повернулися з-за кордону, залишатися вдома.

"Відвідайте замість них магазин чи аптеку і залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Будьте доброзичливими і уважними до них!" - сказано в повідомленні.

За даними Міністерства інфраструктури, в Україну з-за кордону повернулися близько 100 тисяч громадян.

Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я ізоляція COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19 Игорь Монахов
Минздрав иди нах... В Сингапуре потушили вирус очень быстро и там нет ни одной смерти от короны знаете как?! - все очень просто - БЕСПЛАТНОЕ тестирование для ВСЕХ (почти принудительное и бесплатное лечение, плюс реабилитация (иностранцам тоже самое меню)..
показати весь коментар
28.03.2020 01:43
+17 volley
Министр Здравоохранения Емец заявил, что людей старше 65 лет можно считать трупами

О Емце без мата. Объясню Вам его поведение.

Емец типичный главрач старой закалки.
Что делают такие персонажи? Зарабатывают на откатах, на богатых клиентах и держат в ежовых рукавицах больницу.
Все это мы сейчас и наблюдаем: пытался подмять под себя закупки, организовать ВИП палаты в больницах, ну и ввести чрезвычайное положение.
Чем главврачи не занимаются? Обычными пациентами, персоналом и реальным материальным обеспечением больницы.
Ну и наш герой : презирает обычных людей - все пенсионеры умрут, плевать хотел на мед. персонал - ради своей выгоды заблокировал закупки жизненноважных защитных средств, и вообще не интересуется, что там в обычных больницах происходит.

Хотя нужно признать, по уровню тупости и жлобства президенту он полностью соответствует.

показати весь коментар
28.03.2020 01:45
+15 Игорь Монахов
тех кого завезли с Уханя в Н.Санжары согласен - это был белый шум чтобы Уханьдохать годовщину расстрелов на Майдане..
показати весь коментар
28.03.2020 01:56
Дивитись коментарі