Окупанти РФ вчора 12 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає

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Упродовж минулої доби, 27 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу Талаківки ворог випустив шість мін із 82-мм міномета, а також використовував станковий протитанковий гранатомет;

- по захисниках Павлополя вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм (три міни), автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Водяного було здійснено обстріл із протитанкового ракетного комплексу;

- поблизу Богданівки ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

- два обстріли зафіксовано в районі населеного пункту Піски, зокрема з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- біля Старогнатівки - з автоматичного станкового гранатомета.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили всі збройні провокації противника.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п'ять разів обстріляв позиції українських захисників:

- два обстріли поруч із населеним пунктом Миронівський - із мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Луганського - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Троїцького - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об'єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів, зазначають у штабі ООС.

27 березня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Красногорівки ворог застосував 120-мм міномет, а поблизу Опитного - автоматичний гранатомет.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, зазначається в повідомленні.



