COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

8494 113

Від коронавірусної хвороби померли 27 371 людина, одужали - 131 722. Загалом зареєстровано 597 335 випадків інфікування COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі загалом, передає Цензор.НЕТ.

В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 969 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 773 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 416 смертей від коронавірусу, Франція - 301, Іран - 144.

З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 9 134 людини, в Іспанії - 5 138, Китаї - 3 299, Ірані - 2 378, Франції - 1 997 і 1 711 - у США.

Читайте також: Якщо бачите, що людина порушує самоізоляцію, повідомте в поліцію, - МОЗ

Крім Китаю (75 098), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Іран - 11 133 особи. За ним - Італія (10 950), Іспанія (9 357), Німеччина (6 658) і Франція (5 707).

США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 104 686. Побороли хворобу наразі лише 894 особи. На другому місці Італія (86 498), далі - Китай (81 946).

COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб 01

Дивіться також: Сам, під дощем, на порожній площі: папа Римський виголосив послання до "Града та світу" і відпустив усім гріхи. ФОТО

Коронавірус і карантин
пандемія смерть COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26 саша паламарчук
COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел - Цензор.НЕТ 2412
показати весь коментар
28.03.2020 08:49
+10 три - пятнадцать
в мире заболели 597 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел
формулировка не корректная как минимум.
в мире выявлено инфицированых 597 тыс. чел. из них повторное тестирование после лечения не подвердило наличие вируса у 131 тыс. чел.
так вроде честнее.
показати весь коментар
28.03.2020 08:56
+10 Генрих Реалист
это кчему? ну ты порохоботное. но зачем же так консерве вскрываться.
показати весь коментар
28.03.2020 08:59
Дивитись коментарі