Зеленський: Домовилися з багатьма українськими готелями про облаштування там місць для обсервації

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз влада домовилася з деякими готелями щодо облаштування там місць для обсервації громадян, які повернулися з інших країн.

Про це президент сказав журналістам після з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми вже підготували рішення про те, як мільйони масок будуть в Україні. Окремо ми готуємо зараз інфраструктуру, спілкуємося і домовилися вже з багатьма готелями в Україні, що якщо у нас не вистачатиме місця, робитимемо такі місця для обсервації там", - сказав Зеленський.

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Він просить всіх українців із розумінням поставитися до закриття кордонів і припинення авіасполучення і обіцяє, що всіх повернуть у країну.

"Зараз ми маємо повернути українців. Це близько 17 тис. Ми їх повернемо. Але вони мають розуміти, що нам потрібно кілька днів для того, щоб підготувати умови обсервації. Ми не можемо їх зустрічати з квітами. Всх їх мають перевірити, і вони мусять пройти обсервацію, бо більшість випадків, які у нас зараз є, пов'язані з тими людьми, які приїхали з їнших країн", - сказав президент.