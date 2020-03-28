Кількість смертей від COVID-19 у Мексиці різко збільшилась - від влади вимагають не впускати американців

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У Мексиці вже зареєстрували 717 випадків інфікування COVID-19 і 12 смертей.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я Мексики заявило, що в країні зафіксовано 717 випадків коронавірусу порівняно з 585 днем раніше.

Міністерство також повідомило, що в Мексиці загалом 12 людей померло від коронавірусу, тоді як днем раніше летальних випадків було лише вісім.

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На тлі зростання кількості інфікованих у Мексиці та США мексиканські протестувальники 26 березня перекрили прикордонний перехід із Сполученими Штатами і вимагали не впускати в країну американських мандрівників, які можуть поширювати коронавірусну інфекцію, пише BBC.

Нагадаємо, станом на ніч 27 березня в США зареєстрували вже понад 100 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Наразі це найвищий показник у світі.