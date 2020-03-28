США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

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США надають Україні 1,2 млн доларів на медичну та гуманітарну допомогу для протидії коронавірусу.

Про це повідомило у фейсбуці посольство України в США, інформує Цензор.НЕТ.

Ці гроші буде спрямовано на підготовку лабораторних систем для виявлення захворювання на коронавірус, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19 тощо.

Україна не єдина в списку країн, яким США виділяє кошти. Всі вони почнуть отримувати допомогу з 3 квітня.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 310 осіб.

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