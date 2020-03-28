США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

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США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19

США надають Україні 1,2 млн доларів на медичну та гуманітарну допомогу для протидії коронавірусу.

Про це повідомило у фейсбуці посольство України в США, інформує Цензор.НЕТ.

Ці гроші буде спрямовано на підготовку лабораторних систем для виявлення захворювання на коронавірус, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19 тощо.

Україна не єдина в списку країн, яким США виділяє кошти. Всі вони почнуть отримувати допомогу з 3 квітня.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 310 осіб.

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США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19 01

Коронавірус і карантин
карантин допомога США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 KAISERWALD
Oleg Helgiv1 ч.В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
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28.03.2020 09:53
+16 Vadim Dumikh
Зачем... Зачем деньгами???? Лучше бы тест системами выдали! Наши ЗЕленые вме ж раздеребанят...
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28.03.2020 09:50
+9 Muron
Скільки пісюмен виділив. Шановні зайдіть на ютуб 95 кварталу і подякуйте їм за "кампазітора! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7817 Зробимо їх разом! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5798
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28.03.2020 09:52
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