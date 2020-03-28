На ранок 28 березня підтверджено 311 випадків COVID-19 в Україні, 8 осіб померли, 5 одужали, - ЦГЗ (оновлено)

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 311 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 16 випадків;

Волинська обл. - 2 випадки;

Дніпропетровська обл. - 7 випадків;

Донецька обл. - 2 випадки;

Житомирська обл. - 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська обл. - 1 випадок;

Запорізька обл. - 10 випадків;

Івано-Франківська область - 28 (3 летальні) випадків;

м. Київ - 74 випадки;

Київська обл. - 41 випадок;

Львівська обл. - 5 випадків;

Луганська обл. - 2 випадки;

Миколаївська обл. - 1 випадок;

Одеська обл. - 6 випадків;

Полтавська обл. - 1 випадок;

Рівненська обл. - 9 випадків (1 летальний);

Сумська обл. - 5 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. - 43 випадки (1 летальний);

Харківська обл. - 1 випадок;

Херсонська обл. - 1 випадок;

Хмельницька обл. - 1 випадок;

Черкаська обл. - 3 випадки;

Чернівецька обл. - 47 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. - 1 випадок.

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Упродовж доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки.

Загалом зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.





