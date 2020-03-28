На ранок 28 березня підтверджено 311 випадків COVID-19 в Україні, 8 осіб померли, 5 одужали, - ЦГЗ (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я України.
Випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 16 випадків;
Волинська обл. - 2 випадки;
Дніпропетровська обл. - 7 випадків;
Донецька обл. - 2 випадки;
Житомирська обл. - 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська обл. - 1 випадок;
Запорізька обл. - 10 випадків;
Івано-Франківська область - 28 (3 летальні) випадків;
м. Київ - 74 випадки;
Київська обл. - 41 випадок;
Львівська обл. - 5 випадків;
Луганська обл. - 2 випадки;
Миколаївська обл. - 1 випадок;
Одеська обл. - 6 випадків;
Полтавська обл. - 1 випадок;
Рівненська обл. - 9 випадків (1 летальний);
Сумська обл. - 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. - 43 випадки (1 летальний);
Харківська обл. - 1 випадок;
Херсонська обл. - 1 випадок;
Хмельницька обл. - 1 випадок;
Черкаська обл. - 3 випадки;
Чернівецька обл. - 47 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. - 1 випадок.
Упродовж доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки.
Загалом зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.