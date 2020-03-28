37,3 тис. українців повернулися в країну упродовж минулої доби, виїхало 4,4 тис. іноземців, - ДПСУ

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В Україну в п'ятницю, 27 березня, повернулося 37,3 тис. наших співвітчизників.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, порівняно з попереднім днем, пасажиропотік на державному кордоні зріс майже удвічі. Основний потік - громадяни України, які поверталися додому", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, 27 березня український кордон на в'їзд і виїзд загалом перетнули майже 49 тис. осіб, із них понад 37 тис. осіб - це українці, які повернулися з-за кордону (попередньої доби в Україну повернулося 18 тис. українців).

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Найбільша кількість українців прибула до кордону без транспортних засобів. "Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували перетину кордону. Для перевезення громадян за сприяння Державної прикордонної служби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в одному місці можна було перетнути держкордон пішки. 27 березня було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки (попередньої доби - 6,5 тис. осіб).

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В аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тис. українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.

Також 27 березня Україну покинули 4,4 тис. іноземців.

За добу було проведено температурний скринінг та опитування щодо стану здоров'я понад 39 тис. осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарі ознак захворювання COVID-19 не виявили.

"Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - повідомила Держприкордонслужба.