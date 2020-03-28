Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - віцепрем'єр Резніков

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Україна не має наміру закріплювати особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в Конституції і не веде відповідних переговорів у межах контактної групи в Мінську.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники Російської Федерації в Тристоронній контактній групі намагаються порушити це питання на кожній зустрічі.

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"Вони на кожній сесії запитують: "Чи буде Україна вносити особливий статус до Конституції?" Ми завжди говоримо, що ні, ніколи, не зобов'язані, не будемо, забудьте. Щоразу їм рекомендую відкрити їхні особисті нотатки з минулих зустрічей із нашою однозначно негативною відповіддю на це питання. Крім того, президент Зеленський це навіть у Парижі сказав. Вони усміхаються, адже знають, що саме ця відповідь пролунає знову, але водночас запитують на кожній зустрічі в ТКГ", - додав Резніков.

Він підкреслив, що росіяни в контактній групі також намагаються змінити свій статус у Мінських переговорах і перевести війну на Донбасі в ранг "внутрішнього конфлікту". Однак Україна не відступає від дефініції "міжнародний воєнний конфлікт".

"Російська сторона грається в гру "ми тут взагалі посередники". У них є штамп, вони його постійно намагаються у документи всунути - "внутрішній конфлікт на південному сході України". Ми це, звичайно, завжди викреслюємо і рекомендуємо прочитати січневу резолюцію ПАРЄ, де Росію вкотре визнано учасником Мінських угод і зобов'язано вивести свої війська з території України", - уточнив віцепрем'єр.