МОЗ рекомендує виділити на період карантину лікарів, які прийматимуть пацієнтів без декларацій, - головний санлікар Ляшко

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МОЗ рекомендує виділити на період карантину лікарів, які прийматимуть пацієнтів без декларацій, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я порекомендує доукомплектувати центри первинної медико-санітарної допомоги лікарями, які надаватимуть допомогу пацієнтам без декларацій із сімейним лікарем у разі підозри на коронавірус.

"Ми рекомендуватимемо центри первинної медико-санітарної допомоги додатково укомплектувати лікарями, які консультуватимуть хворих із коронавірусною хворобою та іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні - саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації із сімейним лікарем", - повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також закликав громадян України, які ще не підписали декларації, вирішити це питання.

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"У випадку, якщо є висока температура, кашель сухий і ускладнене дихання, ми рекомендуємо не затягувати, а звернутися за медичною допомогою, зокрема шляхом виклику екстреної медичної допомоги", - додав він.

Коронавірус і карантин
карантин лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Генрих Реалист
В Конституции ни слова одекларациях и равном доступе к медуслугам для ВСЕХ. Это тупорылая Супрун всё на денежные рельсы поставила и начала уничтожать медицину, сначала с перефирийных больниц, поликлиник. Инфекционные, тубдиспансеры, психбольницы закрывать...сцуко соросятное.
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28.03.2020 10:52
+4 Виктор Вит 0eb5c79b
А просто отменить это тупое декларирование и вернуться к советской организации медицины - гонор не позволяет? Или мозгов не хватает? Или в той системе не были прописаны поборы для организаторов и реформаторов?
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28.03.2020 10:54
+3 Марина Лисицкая
Люди платят налоги люди должны получить помощь. А то что недореформа не устраивает, причина не в людях, а в реформе.
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28.03.2020 11:03
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