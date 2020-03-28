У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

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У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

У Монастириському районі зафіксовано вже 36 хворих на коронавірус осіб.

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно від керівництва оперативного штабу: на 9:00 у Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36 осіб:
м. Монастириська - 19;
с. Швейків - 7,
с. Ковалівка - 4 (1 летальний),
с. Горішня Слобідка - 2,
с. Долішня Слобідка - 2,
с. Бертники - 1,
с. Чехів - 1.
Серед них 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завідувач дитячого садочку, 1 дитина", - розповів він.

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"Мобілізовано всі наявні ресурси району для забезпечення необхідним районної лікарні. Найперша проблема зараз - брак тестів", - резюмував Дронь.

У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА 01

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+19 Привет
Какая такая нехватка тестов?. Осел же себя пяткой в грудь бил и рассказывал что миллион тестов завез лично...
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28.03.2020 10:57
+16 cloud2009 26ea8082
Осел может писать ролики про дикунов с Средневековья...
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
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28.03.2020 11:00
+12 MrC
21 медик...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
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28.03.2020 11:01
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