КМДА спростувала інформацію про заборону на в'їзд приватного транспорту в Київ: "У разі погіршення ухвалюватимемо інші рішення"

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Київська міська держадміністрація спростувала інформацію про нібито заборону на в'їзд і виїзд приватного транспорту зі столиці.

В'їзди і виїзди з Києва не закрили, а контролюють співробітники поліції і муніципальної варти, йдеться на сторінці КМДА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно із 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації ухвалюватимуть інші рішення", - повідомив радник мера Києва і секретар Штабу з ліквідації наслідків НС Володимир Бондаренко.

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Він додав, що термометрія на в’їздах здійснюватиметься наразі вибірково, у разі погіршення ситуації буде обов’язковою.

"Блок-пости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На них чергує поліція та муніципальна варта. Усі обмеження, встановлені для Києва, синхронізовано із рішеннями Кабінету Міністрів України. Тобто в’їзди і виїзди зі столиці не закрито, а контролюються", - наголосив Бондаренко.

Водночас населенню рекомендують обмежити пересування власними автомобілями між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає потреби.

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Раніше в низці ЗМІ та соцмережах поширилася фейкова інформація про нібито розпорядження КМДА щодо умов пропускного режиму в столиці у зв'язку з поширенням коронавірусу, згідно з яким в'їзд до Києва заборонено до 24 квітня.