У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА

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У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Радісна звістка для всієї Запорізької області. Перше одужання від COVID-19. Станом на 28 березня 11:00 виписано додому з обласної клінічної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15 березня (повернулася з Єгипту)", - йдеться в повідомленні.

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Жінку виписали при клінічному здоров'ї і двох негативних результатах ПЛР-дослідження на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 підтверджених випадків коронавірусу в Запорізькій області.