У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Радісна звістка для всієї Запорізької області. Перше одужання від COVID-19. Станом на 28 березня 11:00 виписано додому з обласної клінічної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15 березня (повернулася з Єгипту)", - йдеться в повідомленні.
Жінку виписали при клінічному здоров'ї і двох негативних результатах ПЛР-дослідження на коронавірус.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 підтверджених випадків коронавірусу в Запорізькій області.