У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА

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У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА

У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Радісна звістка для всієї Запорізької області. Перше одужання від COVID-19. Станом на 28 березня 11:00 виписано додому з обласної клінічної інфекційної лікарні жінку, яка захворіла 15 березня (повернулася з Єгипту)", - йдеться в повідомленні.

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Жінку виписали при клінічному здоров'ї і двох негативних результатах ПЛР-дослідження на коронавірус.

У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 10 підтверджених випадків коронавірусу в Запорізькій області.

Коронавірус і карантин
карантин Запорізька область COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Gar
Если выписали за 13 дней, то в нормальном. На ИВЛ не была. Да и пневмония под большим вопросом.
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28.03.2020 12:28
+4 Bigukrman я
возраст значение не имеет болеют все подрят, а выживают только с хорошим иммунитетом.
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28.03.2020 12:09
+2 Машаній
Перехворівші молоді громадяни дуже цінний ресурс, їх треба мотивувати для волонтерської роботи в лікарнях санітарами хоча б. Бо, хвилююсь, може бути таке, що буде лікарня просто як приміщення,і не буде лікарів по різних причинах(лікар може захворіти, на обсервації, на обслуговуванні VIP клієнтів за зарплату 10Х, і т д)
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28.03.2020 12:37
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