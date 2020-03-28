Спецпоїзд вивіз до РФ понад 700 осіб, завтра він доставить на Батьківщину близько 700 українців, - ДПСУ

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У п'ятницю з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які захотіли виїхати з України через пандемію коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора на виїзд з України було оформлено поїзд Київ-Москва-Київ, який повіз до Росії понад 700 осіб. Це переважно громадяни Російської Федерації, і завтра очікуємо його повернення. Він має прибути до Києва вранці і привезти додому громадян України", - сказав Демченко.

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Спікер Держприкордонслужби уточнив, що очікується повернення цим поїздом близько 700 громадян України.

"Прикордонники готові до його зустрічі. Все відбуватиметься за стандартними процедурами та узгодженими з Міністерством охорони здоров'я алгоритмами. Там будуть представники санітарно-карантинного підрозділу, всі люди пройдуть температурний скринінг, їм роздадуть пам'ятки й угоди на добровільну самоізоляцію, після чого вони пройдуть прикордонний контроль", - пояснив спікер.

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