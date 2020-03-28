Справа Назарова ходить по експертизах вже 2 роки: заблоковано апеляцію і розслідування в іншому провадженні, - адвокат Погосян

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Два роки тому адвокат потерпілих у справі про збитий Іл-76 Віталій Погосян надав свідчення за заявою щодо перевищення службових повноважень ексначальником Генштабу Віктором Муженком і генералом Віктором Назаровим. Після цього досудове розслідування не просунулося ні на крок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Погосян повідомив у фейсбуці.

"Причина доволі банальна: орган досудового розслідування не має можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження у справі Назарова, яка перебувала в апеляційному суді Дніпропетровської області після винесення вироку Павлоградським судом (7 років позбавлення волі за службову недбалість).

Понад два роки ходить справа Назарова по експертизах, що не дає можливісті ані апеляційній інстанції винести рішення, ані слідству просунутися в розслідуванні іншої справи", - розповів Погосян.

Він підкреслює, що таке поняття в юриспруденції, як розумні терміни розгляду справ, про які постійно нагадує Європейський суд із прав людини, в цьому випадку повністю відсутнє.

"Ось так і живемо, одні чекають, інші не паряться", - резюмує адвокат.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.