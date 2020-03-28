У нардепа Скороход, яку виключили із "Слуги народу", підтверджено коронавірус

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Аналіз позафракційного народного депутата Анни Скороход дав позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомила сама нардеп у своєму телеграм-каналі передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб більше не ширилися чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на короновірус Covid 19. У зв'язку з чим прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене - не відчуваю жодних запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного", - розповіла вона.

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Нагадаємо, Анна Скороход була членом фракції "Слуга народу", проте 15 листопада її виключили. Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН).