В Україні збільшать кількість медиків, які надають допомогу хворим із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

1784 37
В Україні збільшать кількість медиків, які надають допомогу хворим із коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України планує збільшити кількість медиків, які працюють із пацієнтами з діагнозом СОVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"На рівні обласних структурних підрозділів визначено установи, в яких надаватимуть допомогу хворим коронавірусною хворобою. Також розглядається питання поповнення бригад, які зможуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, зокрема і у відділеннях інтенсивної терапії", - заявив він на брифінгу 28 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко зазначив, що зараз у медичних установах країни зменшено кількість планових операцій і звільняються реанімаційні бригади, у зв'язку з чим медиків просять надавати не тільки методичну, а й практичну допомогу.

Читайте також: У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

"Можливо, вахтовим методом, переїздами в певні області, які зазнають труднощів саме з наявністю медичних фахівців певного профілю", - уточнив він.

За словами Ляшка, всім обласним штабам із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади виїжджатимуть на виклик сімейного лікаря, представників екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів із підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.

Коронавірус і карантин
карантин лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13 Кирилл Лещенко
на 3D-принтере напечатают? В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3297
показати весь коментар
28.03.2020 13:22
+9 Ali Hasan
Так медики вже не вірять цій владі, бо перед тим їх планували звільнити, а ще знімають фінансування.
показати весь коментар
28.03.2020 13:22
+9 Ali Hasan
Тих, кого знаю я не обирали зебілів. Розумію, що є і ті, які голосували за зевладу із відчаю, бо завжди мали низьку зарплату. Тепер я нещодавно був у лікарні та побачив зовсім інші настрої серед медиків.
показати весь коментар
28.03.2020 13:37
Дивитись коментарі