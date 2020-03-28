Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання та матеріали для місцевих лікарень

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Агрохолдинг "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) закупив для медичних установ Івано-Франківщини обладнання та матеріали.

Підприємство ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що належить до структури одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) бізнесмена Олега Бахматюка, закупило для медичних установ Івано-Франківщини обладнання та матеріали, необхідні в умовах епідемії коронавірусу в Україні. Про це повідомляють Українські новини, передає Цензор.НЕТ.

Представники підприємства ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" агрохолдингу "Укрлендфармінг" передали Івано-Франківській міській клінічній лікарні медичне обладнання (дезинфікатор) та витратні матеріали для проведення обробки приміщень лікарні. Це необхідно насамперед для захисту медичного персоналу, який контактує з хворими пацієнтами, оскільки вони перебувають в основній групі ризику, кажуть медики. "Ми вдячні за таку допомогу, адже кількість хворих щодня збільшується", - говорить головний лікар Івано-Франківської міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

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Як повідомили в пресслужбі агрохолдингу, за такою допомогою до підприємств "Укрлендфармінг" зараз звертаються медзаклади практично з усієї України. Зокрема, підприємство "Агрокомпанія Прикарпаття" також надає допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні в Тернопільській області допомагає з придбанням апаратів штучної вентиляції легень, а для Чемеровецької районної лікарні в Хмельницькій області закупило 4 ультразвукові інгалятори.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших українських агрoпрoмислoвих хoлдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL) та тваринництвом у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.