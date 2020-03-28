Черг на кордоні з Польщею в суботу немає, - ДПСУ. ФОТО

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Черг на кордоні з Польщею в суботу немає, - ДПСУ. ФОТО

У суботу вранці не спостерігалося черг українців, які хочуть повернутися на Батьківщину і прибули до кордону пішки.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що в п'ятницю було здійснено понад 500 автобусних рейсів, щоб доставити на батьківщину 22 тис. українців, які прибули пішки до кордону.

"Вчора в пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігалося значне збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України. Громадяни України масово поверталися додому. Оскільки українці переважно прибували в пункти пропуску пішки, Державна прикордонна служба України сприяла залученню до їх перевезення транспортних засобів, наданих місцевою владою і ДСНС", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники також ухвалили безпрецедентне рішення: відкрили піший напрямок руху поруч із пунктом пропуску "Краковець", де на автомагістралі А4 розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілів. "Тут 12 експертів із перевірки документів оформили на вхід в Україну майже 2 400 пішоходів", - наголошується в повідомленні.

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Загалом через державний кордон 27 березня було пропущено в Україну майже 22,5 тис. осіб, які прибули на кордон пішки. Найбільше з них оформлено на в'їзд у пунктах пропуску "Ягодин" - 6,5 тис., "Краківець" - 6,5 тис., "Рава-Руська" - 4,7 тис., "Чоп" ("Тиса") - 2,2 тис., "Вилок" - понад 800, "Лужанка" - 800, "Ужгород" - 700 громадян.

Щоб перевезти громадян, було залучено 80 автобусів і мікроавтобусів, якими виконано понад 500 рейсів.

"Вранці сьогодні черг пішоходів перед пунктами пропуску немає", - повідомили у відомстві.

Черг на кордоні з Польщею в суботу немає, - ДПСУ 01

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Топ коментарі
+3 Ksenia VB
А де вчорашній натовп ?
Температуру хоч промоніторили ?
Чи під чесне слово по домах відпустили - най несуть вірус в домівки.
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28.03.2020 13:29
+2 Борис Козлов 6516a265
та уже и не надо.....
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28.03.2020 13:29
+2 Mikola Tishkivskiy
Делали всё что могли. "Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщила Госпогранслужба." А Ваше предложение, при отсутствии финансирования из бюджета.Источник: https://censor.net.ua/n3185044
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28.03.2020 13:35
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