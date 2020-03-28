Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

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Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

Україна веде переговори про постачання препаратів із діючою речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність під час лікування коронавірусної інфекції.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Є такий препарат гідроксихлорохін, показаний для лікування малярії, ревматоїдного артриту і деяких дерматологічних захворювань. Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції. Сьогодні ми шукаємо цей препарат у світі, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що переговори про закупівлю препарату ведуться, зокрема, з Індією.

"Уже другий день переговорів з урядом Індії, де теж випускають цей препарат. Чекаємо їхнього рішення", - сказав він.

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Коронавірус і карантин
Індія карантин ліки Радуцький Михайло COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+38 Шрек Баблокат
верни маски, скотина, которые ты вывез из страны!
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28.03.2020 13:55
+16 vitalmod
Так маски есть. 35 гривен одна штука, хватит на два часа... земрази сделали это разом.
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28.03.2020 13:57
+11 Старый пионэр
Опять закупать? Так у нас же с десяток фармпроизводителей! В чем проблема. Китайцы вам сырья вагон продадут.
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28.03.2020 13:56
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