Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

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Україна веде переговори про постачання препаратів із діючою речовиною гідроксихлорохін, яка продемонструвала ефективність під час лікування коронавірусної інфекції.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Є такий препарат гідроксихлорохін, показаний для лікування малярії, ревматоїдного артриту і деяких дерматологічних захворювань. Клінічні випробування ефективності лікування ним Covid-19 відсутні, проте у США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції. Сьогодні ми шукаємо цей препарат у світі, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним", - сказав Радуцький.

Він зазначив, що переговори про закупівлю препарату ведуться, зокрема, з Індією.

"Уже другий день переговорів з урядом Індії, де теж випускають цей препарат. Чекаємо їхнього рішення", - сказав він.

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