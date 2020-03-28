Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

15318

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ глави держави.

Згідно з текстом документа, Корнійчука призначено на посаду 27 березня.

"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться в указі.

Читайте також: На випадок поширення COVID-19 серед військовослужбовців підготовлено понад 500 ліжок інфекційного профілю, - Генштаб ЗСУ

Перед цим Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу.

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в указі №124/2020.

Також Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Також перед цим президент України Володимир Зеленський своїми указами №122/2020 "Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України" та №123/2020 "Питання головнокомандувача Збройних сил України" розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.

Читайте також: Стосовно Кабміну є кадрові питання, - Зеленський

Також Сергія Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України.

"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в тексті указу президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, Наєв вже очолював Об'єднані сили. Вперше його було призначено командувачем ОС у березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції. У травні 2019 року Наєва було звільнено з поста командувача Об'єднаних сил.

Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук із травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України. У 2014 році його було призначено начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року виконував обов'язки начальника Озброєння Збройних сил України.