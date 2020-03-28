Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ глави держави.
Згідно з текстом документа, Корнійчука призначено на посаду 27 березня.
"Призначити Корнійчука Сергія Петровича начальником Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться в указі.
Перед цим Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу.
"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в указі №124/2020.
Також Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.
"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.
Також перед цим президент України Володимир Зеленський своїми указами №122/2020 "Про внесення змін до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України" та №123/2020 "Питання головнокомандувача Збройних сил України" розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.
Також Сергія Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України.
"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в тексті указу президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, Наєв вже очолював Об'єднані сили. Вперше його було призначено командувачем ОС у березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції. У травні 2019 року Наєва було звільнено з поста командувача Об'єднаних сил.
Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук із травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України. У 2014 році його було призначено начальником оперативного управління - заступником начальника штабу оперативного командування "Південь". До 2015 року виконував обов'язки начальника Озброєння Збройних сил України.
Украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что по инсайдерской информации скандальный глава Офиса президента Андрей Ермак не перестает проникаться чувством доброты и заботы об оккупированных территория Донбасса.
Поэтому распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок.