Фейк про лікування коронавірусу метанолом призвів до смерті майже 300 осіб в Ірані, - ЗМІ

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Фейк про лікування коронавірусу метанолом призвів до смерті майже 300 осіб в Ірані, - ЗМІ

Майже 300 іранців померли і понад 1 000 завдали шкоди своєму здоров'ю після вживання метанолу на тлі неправдивих чуток про те, що він може допомогти в лікуванні коронавірусу.

Яак повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Independent із посиланням на іранські ЗМІ.

Неправдива інформація про те, що метанолом можна лікувати коронавірус, з'явилася в соціальних мережах. Один із таких фейків - новина британського таблоїду Daily Mail про те, що якийсь шкільний учитель "вилікувався за допомогою віскі та меду".

Випадки вживання метанолу були зареєстровані в декількох іранських містах. Серед постраждалих - п'ятирічна дитина, якій метанол дали батьки, після чого та осліпла.

За продаж метанолу вже заарештовано кількох людей.

"В інших країнах зараз є тільки одна проблема - пандемія коронавірусу. А ми маємо одночасно лікувати людей від алкогольного отруєння і боротися з коронавірусом", - повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Хоссейн Хасанян.

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Довідка: прийом всередину 10 мл метанолу призводить до важкого отруєння, 80-150 мл - до смерті. Токсичний ефект розвивається упродовж  декількох годин. Найлегша форма отруєння - головний біль, слабкість, нездужання, лихоманка, нудота і блювота. В організмі метанол окислюється до формальдегіду. За запахом і смаком не відрізняється від етилового спирту. У разі отруєння метанолом антидот - етанол.

Коронавірус і карантин
Іран карантин смерть спирт COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 aquarius580 .
Метанолом везде травятся. Старик Дарвин рулит.
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28.03.2020 14:20
+9 buannaichidh sinn
«Ложная информация о том, что метанолом можно лечить коронавирус, появилась в соцсетях. Один из таких фейков - новость британского таблоида Daily Mail о том, что некий школьный учитель "вылечился с помощью виски и меда". Источник: https://censor.net.ua/n3185077
А шо, на фарсі «віскі з медом» перекладається, як «метанол» ??!
Серйозно?
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28.03.2020 14:25
+6 Angela Devs
какой ужас, у них в школах не преподают химию?
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28.03.2020 14:19
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