Другий етап медреформи розпочнеться 1 квітня, коронавірус цьому не перешкода, - Радуцький

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтермінування не буде. Єдині зміни, які було проведено, - це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Всі інші заходять із 1 квітня", - сказав він.
Водночас Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто фінансуватимуть за старим бюджетом".
"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", - уточнив він.