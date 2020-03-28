Другий етап медреформи розпочнеться 1 квітня, коронавірус цьому не перешкода, - Радуцький

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Другий етап медреформи розпочнеться з 1 квітня, коронавірус на перебіг медреформи не вплине.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтермінування не буде. Єдині зміни, які було проведено, - це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Всі інші заходять із 1 квітня", - сказав він.

Водночас Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто фінансуватимуть за старим бюджетом".

"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", - уточнив він.

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