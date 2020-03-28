Другий етап медреформи розпочнеться 1 квітня, коронавірус цьому не перешкода, - Радуцький

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Другий етап медреформи розпочнеться 1 квітня, коронавірус цьому не перешкода, - Радуцький

Другий етап медреформи розпочнеться з 1 квітня, коронавірус на перебіг медреформи не вплине.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтермінування не буде. Єдині зміни, які було проведено, - це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Всі інші заходять із 1 квітня", - сказав він.

Водночас Радуцький уточнив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), але "їх просто фінансуватимуть за старим бюджетом".

"Не можна говорити, що медреформа набуде чинності без інфекційних лікарень", - уточнив він.

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Коронавірус і карантин
карантин Радуцький Михайло медреформа COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Ksenia VB
Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 749
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28.03.2020 14:31
+12 Игорь Емец
"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7360
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28.03.2020 14:31
+12 Valery Greff
зэбилы очень ожидаемо выбрали день дурака для начала своих реформ....
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28.03.2020 14:32
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