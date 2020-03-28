Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина

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Жителька Кривого Рогу Олена Бабаєва розповіла, як у місті лікують її сина, у якого підозрюють двостороннє запалення легень: ліків немає, тестів на коронавірус немає, медики боятися лікувати пацієнтів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мешканка Кривого Рогу Олена Бабаєва, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора мого сина з роботи забрала швидка допомога. Привезли в першу міську лікарню. Він зателефонував із приймального відділення о 17:00, попросив привезти йому речі, адже забрали безпосередньо з роботи. Ми живемо в іншому районі, поки зібралася, дісталася, то минуло години півтори. У нього температура 38, лежить у палаті, жодної допомоги не надають, бо в лікарні нічого немає. Це відповідь чергового лікаря", - розповіла вона.

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"Дають перелік ліків зі словами, що доставити треба терміново. Мчу в аптеки. Час 19:30, вони починають закриватися. Поки знайшли все за переліком, 20:00. Повертаюся в лікарню, син лежить у терапії, лікар діагноз не каже. Просто ніколи йому зі мною спілкуватися. Намагаюся з'ясувати, що з ним. Каже, що поки нічого не відомо, зараз прийде медсестра і все мені розкаже. Чекаю ще 20 хвилин. Вона, бачте, боїться, що у нього короновірус. Як до нього йти? Бере всі ліки, перелік я докладу, і каже, що це до завтра. Потім треба новий. Я цікавлюся у лікаря, а чи робили йому тест на коровірус. Він відповідає, що навіть в очі їх не бачив. Водночас Олександр Вілкул всім розповідав, що Кривий Ріг забезпечив особисто", - додала вона.

"Я шокована. Їду додому. Через пів години дзвінок від сина. Йому стало гірше. Його переводять до реанімації, але потрібно терміново ще ліки. Слухавку бере лікар і диктує. На моє прохання почати щось робити, відповідь проста: "Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі". 22:00. Всі аптеки в районі закрито. Викликаю таксі. Величезне спасибі водієві. Їдемо в пошуках чергової аптеки, знаходимо аж на 95-му кварталі. Знову в лікарню. Там кажуть, що підозра на двостороннє запалення легень і дають новий список. На запитання, де всі ліки з терапії, вони відповідають, що не знають, мав забрати син. Але в його стані я взагалі не впевнена, що він щось зміг зібрати. Переглянувши список, кажуть, що їм із нього нічого не потрібно. Отримую новий. До дев’ятої ранку треба бути в лікарні з новою партією ліків, миючих і засобів для чищення. Ось це наша підготовка до епідемії?!!! Просто бракує слів!!! І їздити треба щодня. І це в той час, коли такі обмеження. ГАНЬБА!!!! У місті навіть платно можна зробити тест!" - констатувала вона.





