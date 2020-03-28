Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ

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Президент України Володимир Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача Збройних сил України.

Про це йдеться в указі президента №123/2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, головнокомандувач ЗСУ здійснює такі завдання:

здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними силами України;

здійснює управління застосуванням Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;

визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних сил України для передачі його командувачу об’єднаних сил;

організовує підтримання спроможностей до застосування Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;

здійснює контроль готовності Збройних сил України, а також сил і засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави;

організовує контроль стану забезпечення Збройних сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;

звітує перед президентом України та міністром оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування;

затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття ними необхідних спроможностей до виконання завдань оборони держави;

затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони під час виконання завдань оборони держави;

організовує спільну підготовку Збройних сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних спроможностей до виконання завдань оборони держави;

організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

видає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання у 3бройних силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;

затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України;

встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб;

вносить в установленому порядку клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3бройних сил України та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативна-правових актів.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.