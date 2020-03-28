У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА

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У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА

У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків.

Про це йдеться в розпорядженні №4 керівника робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

"Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", – зазначив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Владимир Бондаренко.

Він пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. Водночас, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.

Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

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Коронавірус і карантин
карантин КМДА Київ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Володимир Мик
Люди рожают, лечат зубы, умирают... Может ещё ограничить предоставление медицинских услуг по родам?
А может ещё ограничить ритуальные услуги?
Ведь тоже есть риск заражения при этом.
Короче, не правильно всё это. Нельзя полностью остановить жизнь людей и их потребности.
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28.03.2020 15:57
+3 Rino Onix
Садите все огороды вдруг голод будет.
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28.03.2020 15:57
+2 Николай Второй 866f0e92
Будем сами вырывать и лечить народными методами как в 19 веке...
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28.03.2020 16:01
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