У Києві через коронавірус тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, - КМДА

2588

У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків.

Про це йдеться в розпорядженні №4 керівника робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

"Діяльність суб’єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", – зазначив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Владимир Бондаренко.

Він пояснив, що мотивом прийняття такого рішення є турбота про здоров’я лікарів та пацієнтів, адже надання стоматологічних послуг людині, хворій на коронавірусну інфекцію, є небезпечним. Водночас, людина може не підозрювати, що є інфікованою і переносити хворобу у легкій формі.

Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винятки будуть лише у разі критичних життєвих обставин, - у штабі ООС пояснили, кому заборонено в'їзд до Луганської та Донецької областей