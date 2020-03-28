Лукашенко не хоче міняти розпорядок життя через пандемію коронавірусу: Краще померти стоячи, ніж жити навколішки

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що краще померти стоячи, ніж жити навколішки. Саме тому жодні віруси не можуть вплинути на його графік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БелТА.

"Краще померти стоячи, ніж жити навколішки", - цитує держагентство слова Лукашенка, сказані журналістам телеканалу ОНТ під час відбувся в суботу хокейного матчу, що відбувся в суботу.

Таким чином президент прокоментував слова про те, що жодні віруси не впливають на його графік.

Журналісти запитали президента: чи може щось зупинити його від виходу на лід. "А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію ... Тут немає вірусів жодних. Це холодильник (льодовий майданчик . - Ред). Найкраще здоров'я! Краще, ніж спорт, особливо лід (нічого немає). Антивірусні ліки, справжнісінькі", - сказав Лукашенко.

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