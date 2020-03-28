Перший випадок коронавірусу офіційно підтверджено на Харківщині. ВIДЕО

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Хворий чоловік перебуває в самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі.

Про це у відеозверненні повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ.

"На Харківщині зафіксовано офіційно перший випадок коронавірусу. Особа перебуває в самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі. Коло контактних осіб відоме. Ці особи перебувають під наглядом лікарів, тривають відповідні медичні роботи. Ситуація повністю контрольована", - підкреслив голова ХОДА.

За його словами, госпіталізація чоловікові не потрібна.

Олексій Кучер зазначив, що область забезпечена тест-системами на виявлення коронавірусу. Рішення щодо їх використання приймає лікар.

За даними місцевого видання Медіапорт, пацієнту менше 30 років, недавно він повернувся з Франції.

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За даними пресслужби ОДА, в контакті з хворим було 17 людей. Всі вони - в самоізоляції. В обладміністрації також уточнили, що вказаний випадок підтвердив підозру, про яку 25 березня повідомили в Харківському лабораторному центрі.

Нагадаємо, ввечері 25 березня в Харківській області було зареєстровано одну підтверджену підозру на COVID-19. Головна державна санітарна лікарка Харківської області, директорка Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота тоді повідомила, що підтверджений у області випадок не враховується, оскільки алгоритмом ВООЗ передбачено обов'язкове підтвердження в національній референс-лабораторії в Києві.