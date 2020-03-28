Ресурси ЗСУ доведеться залучити до боротьби з поширенням коронавірусу найближчими тижнями, - Смешко

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Україна має готуватися до залучення військовослужбовців Збройних сил до боротьби з поширенням коронавірусу вже найближчим часом, вважає ексглава Служби безпеки України, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко.

"Провідні країни світу успішно використовують збройні формування для протидії коронавірусу, в тому числі й медичні потужності армії. Стрімке зростання кількості хворих в нашій країні свідчить про те, що ресурси військових можливо доведеться задіяти вже протягом наступних 1-2 тижнів", - підкреслюється в заяві, оприлюдненій пресслужбою Смешка, передаєЦензор.НЕТ.

Смешко підкреслив, що захворюваність буде зростати за експоненціальною моделлю, якій притаманне миттєве зростання кількості інфікованих.

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"У результаті осіями вірусу стануть у більшості ті люди, які не виїжджали за межі України. Саме такий сценарій ми бачимо в Італії, Іспанії та Великій Британії. Наша медична система не готова адекватно зреагувати на такий виклик й навіть сплеск волонтерства й благодійності не врятує ситуацію. Єдиний вихід – вже зараз планувати і готуватись до широкого залучення ресурсів Збройних сил України, Нацгвардії і Служби безпеки України для протидії коронавірусу. Судячи з динаміки захворюваності, це може відбутися протягом 1-2 тижнів", — заявив він.

За його словами, сьогодні у влади є можливості посилити залученість армії та інших збройних формувань в боротьбі з COVID-19, забезпечити чітку координацію та ефективне управління всією інфраструктурою.

"Наразі необхідна негайна інвентаризація усіх наявних ресурсів ЗСУ, Нацгвардії та СБУ, які можуть бути застосовані в протидії епідемії, особливо засобів захисту, військово-польових шпиталів та обладнання для них. Також необхідно перевірити здатність системи територіальної оборони до активації в рамках боротьби з коронавірусом. Все це треба здійснити буквально за кілька днів, адже часу катастрофічно мало", - упевнений Смешко.