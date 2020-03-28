Поліція має технічну можливість відстежувати переміщення людей під час карантину, але про це не йдеться, - Аваков

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Міністерство внутрішніх справ має технічну можливість відстежувати переміщення людей для дотримання карантину, проте наразі про це не йдеться.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю "Бабелю", відповідаючи на питання чи готові правоохоронні органи в разі надзвичайного стану відстежувати переміщення людей, щоб дотриматися карантину, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що виступає проти відстеження переміщень людей навіть в разі надзвичайного стану.

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"Але якщо у разі надзвичайної ситуації правоохоронцям нададуть право порушувати приватність людини таким чином, то технічно ми до цього готові", - підкреслив міністр.

Аваков також уточнив, що на сьогодні ресурсів Національної поліції і Національної гвардії досить для того, щоб підтримувати порядок в країні:

"Сьогодні наших сил достатньо, щоб підтримувати порядок. Єдина важлива проблема — засоби захисту. Завдяки додатковим коштам із резервного фонду ми, зокрема й напряму, купуємо їх (засоби захисту) у Китаї. Скоро буде черговий рейс. Зазвичай це захисні комбінезони та респіратори — їх можна використовувати довше, ніж маски. Дуже важливе питання — засоби дезінфекції на спиртовій основі, антисептики. Феноменальна річ, Україна — один із найбільших в Європі виробників спирту, зокрема технічного, на основі якого роблять антисептики. Але зараз вони у нас дефіцит, продаються за скаженими цінами. Тому за моєї ініціативи ми на засіданні уряду ухвалили рішення — відкрити всі спиртові заводи на повну, включно з тими, що останні роки "притримували", щоб не було перевиробництва. Експорт спирту заборонений. Ще одна проблема — акциз на технічний спирт".