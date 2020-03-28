З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

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З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

Уряд Російської Федерації ухвалив рішення про закриття руху через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску.

Відповідна постанова від 27 березня розміщена на сайті російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Перетинати кордон Росії зможуть тільки дипломати і члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини з російськими паспортами, а також росіяни, які виїжджають з країни через смерть близького родича.

Термін дії розпорядження в документі не вказано.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 27 березня, з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які побажали виїхати з України в зв'язку з пандемією коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.

Коронавірус і карантин
кордон карантин Росія Донбас COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Володимир Мик
Кадыров реально запаниковал за свою жалкую жизнь. Он перекрыл любое передвижение людей в Чечне. Закрыл наглухо столицу Грозный...
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
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28.03.2020 17:00
+3 Прощай немытая раССея
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 2680
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28.03.2020 17:12
+3 SER BERBA
Две фотографии с торжества в честь дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы 13 марта. Лещенко - Крутой- Песков -? Песков! ты донес привет к х..лу?)

Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...
С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 7510 С 30 марта РФ полностью закроет границу, но будет пускать жителей ОРДЛО по российским паспортам - Цензор.НЕТ 4551
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28.03.2020 17:20
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