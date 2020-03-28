З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

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Уряд Російської Федерації ухвалив рішення про закриття руху через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові та змішані пункти пропуску.

Відповідна постанова від 27 березня розміщена на сайті російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Перетинати кордон Росії зможуть тільки дипломати і члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини з російськими паспортами, а також росіяни, які виїжджають з країни через смерть близького родича.

Термін дії розпорядження в документі не вказано.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 27 березня, з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які побажали виїхати з України в зв'язку з пандемією коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.