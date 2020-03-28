З 30 березня РФ повністю закриє кордон, але пускатиме жителів ОРДЛО за російськими паспортами

Відповідна постанова від 27 березня розміщена на сайті російського відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Перетинати кордон Росії зможуть тільки дипломати і члени офіційних делегацій, водії вантажного транспорту, жителі Калінінградської області, мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини з російськими паспортами, а також росіяни, які виїжджають з країни через смерть близького родича.
Термін дії розпорядження в документі не вказано.
Нагадаємо, в п'ятницю, 27 березня, з Києва виїхав потяг до Москви з 700 громадянами Росії, які побажали виїхати з України в зв'язку з пандемією коронавірусу, в неділю він поверне на Батьківщину громадян України.
Но этого ему показалось мало, слишком запуган он. Боится сдохнуть от короновируса.
Поэтому уже потребовал сажать "нарушителей", заболевших кононвирусом в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах, приравняв заболевших к террористам.
По логике Кадырова, если человек вышел в магазин купить хлеб и не знал что он заражен, то его надо убить
Лещенко целовался с Громовым и еще....там груповуха с короною была ...